Buffon, dispiacere per i fatti di Torino

ROMA, 5 GIU - "I fatti di Torino ci hanno colpito molto, all'inizio non eravamo stati informati, proviamo tutti grande dispiacere e rammarico". Lo ha detto Gigi Buffon arrivando oggi a Coverciano per il raduno azzurro, insieme ai quattro compagni della Juventus Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, reduci dalla finale di Champions League persa con il Real Madrid. "C'è sempre grande soddisfazione nel venire in Nazionale - ha aggiunto il capitano bianconero - Adesso l'obiettivo è chiudere bene la stagione". L'Italia sarà impegnata mercoledì in amichevole a Nizza con l'Uruguay e domenica a Udine con il Liechtenstein in una gara valida per le qualificazioni mondiali.