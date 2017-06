Mondiali U20, Italia in semifinale

ROMA, 5 GIU - Per la prima volta nella sua storia l'Italia si qualifica per le semifinali del Mondiale Under 20 di calcio, che quest'anno si disputano in Corea del Sud. E lo fa con un'impresa: gli azzurrini guidati da Alberico Evani hanno battuto in 10 contro 11 nei quarti di finale lo Zambia per 3-2 dopo i tempi supplementari. I 90' regolamentari si erano chiusi sul 2-2. A Suwon lo Zambia era andato in vantaggio al 4' con Daka e al 43' l'Italia era rimasta in 10 per l'espulsione di Pezzella. Al 50' il primo pareggio azzurro ad opera di Orsolini. Nuovo vantaggio della squadra africana all'84' con Sakala ma Dimarco all'88' con una gran punizione ha acciuffato il 2-2 portando la partita ai supplementari. Il gol che ha permesso agli azzurrini di staccare il pass per le semifinali è arrivato al 111' grazie a un colpo di testa di Vido su azione di calcio d'angolo. Ora l'Italia aspetta la vincente del match che oppone il Messico all'Inghilterra.