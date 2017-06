Guardiola, Barça tornerà protagonista

ROMA, 5 GIU - Pep Guardiola fa i complimenti a Zinedine Zidane per la vittoria del Real Madrid in Champions League ma lo avverte:ßil Barcellona tornerà a essere pericoloso. Il tecnico del Manchester City, che come scrive il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha partecipato in Spagna ad un torneo di golf organizzato dalla Fondazione Johan Cruyff, ha ammesso la superiorità dei blancos nella finale di Cardiff contro la Juventus sottolineando il ruolo del tecnico: "Zidane è un grandissimo allenatore e come calciatore era di un altro livello, un fuoriclasse. Mi congratulo con lui perchè ha svolto un eccellente lavoro. Faccio i complimenti al Real perchè ha meritato di vincere la Champions ma gli dico di non fidarsi perchè il Barcellona tornerà ad essere protagonista", ha aggiunto Guardiola che si è detto contento dell'arrivo di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona: "è un buon allenatore e un amico. E'stata un'ottima scelta da parte della società".