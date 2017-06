Tabarez, dubito Cavani giochi con Italia

ROMA, 5 GIU - Edinson Cavani in forte dubbio per l'amichevole con l'Italia, mercoledì a Nizza: l'attaccante dell'Uruguay e del Paris Saint-Germain, infatti, ha abbandonato il campo già al 13', ieri sera a Dublino, nell'amichevole persa dalla Celeste con l'Irlanda (3-1), per un problema muscolare avvertito dopo uno scatto. "Oggi - ha fatto sapere il ct Oscar Tabarez secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese "L'Equipe" - sarà sottoposto a degli esami per valutare l'esatta natura del problema, ma mi pare comunque difficile che mercoledì possa giocare".