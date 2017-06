Caviglia fratturata, Hazard out 3-4 mesi

ROMA, 5 GIU - Eden Hazard dovrà rimanere fermo almeno tre mesi dopo essersi fratturato la caviglia destra durante un allenamento con la Nazionale belga in vista dell'amichevole con la Repubblica ceca e della gara di qualificazione mondiale contro l'Estonia. L'infortunio è stato confermato dalla Federcalcio belga via internet. L'attaccante del Chelsea, fresco di titolo in Premier League con i Blues di Antonio Conte e recentemente al centro di alcune voci di mercato, si è infortunato da solo, ovvero non a seguito di un contrasto di gioco.