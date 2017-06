Campane a festa per Juve: scuse parroco

ROMA, 5 GIU - Campane a festa per la sconfitta della Juventus: è accaduto sabato sera a Nichelino, Comune dell'hinterland torinese; la chiesa è quella della Santissima Trinità e il parroco è don Riccardo Robella, conosciuto anche perché cappellano del Torino. "La bravata è frutto di un mio collaboratore - ha scritto su un social il sacerdote - il quale ha agito a mia insaputa. Mai e poi mai mi sarei permesso un gesto simile", ha aggiunto scusandosi "per il suo atteggiamento irresponsabile" e prendendone "le distanze". Numerosi i commenti sempre via social: "Se non fosse capitato il disastro in piazza San Carlo, ci saremmo fatti una risata". "È stata una cosa buona e giusta", scherza un altro. Ma c'è anche chi la prende male: "Usate le campane per festeggiare una sconfitta di un'italiana in Europa... Capite perché siamo un popolo inutile". "Forse non avete mai abitato a Roma se vi scandalizzate per così poco - osserva un altro - Gli sfottò nel calcio sono sempre esistiti e bisogna anche accettarli. Ovvio, senza offendere".