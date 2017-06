Nicola, confronto con il club dopo il 18

ROMA, 5 GIU - "Con la società siamo d'accordo che dopo il 18 giugno ci siederemo per valutare il da farsi. Vedremo, ho un rinnovo automatico dopo la salvezza e tra di noi non ci sono problemi. Ci confronteremo con serenità e chiarezza e sarà importante avere una visione per il futuro: la mia ambizione è pari all'umiltà ed è comunque quella di migliorare". Davide Nicola, tecnico del Crotone condotto quest'anno ad un'insperata salvezza in Serie A, interviene così a "Radio Anch'io Sport", su RadioRai1. "Inizialmente - racconta Nicola - non eravamo pronti per la Serie A dal punto di vista mentale e da quello organizzativo; abbiamo quindi dovuto apportare degli aggiustamenti, modificare il modo di stare in campo e, pian piano, i cambiamenti hanno pagato. Del resto, anche nel brutto girone d'andata non eravamo mai stati realmente surclassati da nessuno. Ma al ritorno siamo stati più solidi e competitivi, ci abbiamo messo la convinzione che ci vuole in Serie A e abbiamo iniziato a raccogliere ciò che non avevamo raccolto prima".