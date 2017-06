Zoff, Juve ko per sua paura di perdere

ROMA, 5 GIU - "La Juve ha perso per la sua paura di perdere: una paura che si era provato ad esorcizzare con le parole nei giorni precedenti alla partita, e che il primo tempo, giocato alla grande, sembrava aver confortato; poi, invece, è venuta fuori la verità". È l'analisi della sconfitta della Juventus nella finale di Champions League contro il Real Madrid, da parte dell'ex bianconero Dino Zoff, intervenuto a "Radio Anch'io Sport", su RaiRadio1. "Ho visto delle similitudini con la finale che perdemmo nell'83 - ricorda poi Zoff - Non sottovalutammo l'Amburgo, ma alla vigilia si sentiva forte la possibilità di farcela, sembrava già fatta, e poi invece sfumò tutto. Il nostro campionato è un po' anomalo, basta vedere certi risultati roboanti, e a volte può illudere. È l'ambiente che condiziona. Ti dicono: è l'anno giusto, è fatta, e invece si dimentica che il calcio spesso poi va per conto suo. Il Real è una squadra abituata ad affrontare sfide come queste, la Juve invece aveva paura e alla fine il campo lo ha decretato".