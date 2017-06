Playoff serie B: Carpi-Benevento 0-0

CARPI (MODENA), 4 GIU - Nulla di fatto nella finale di andata dei playoff di serie B tra Carpi e Benevento. Lo 0-0 al 90' accontenta di più la squadra campana che, anche con un pareggio giovedì prossimo nella gara di ritorno in casa, potrà conquistare una prima storica promozione in serie A. Non avrà invece alternative il Carpi, se non la vittoria, per tornare nella massima categoria dopo un anno di purgatorio. Un risultato peraltro già riuscito in questi playoff agli emiliani, sia sul campo del Cittadella, sia a Frosinone.