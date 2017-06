Legapro: semifinale Parma-Pordenone

ROMA, 4 GIU - Dopo Alessandria-Reggiana, gli altri due quarti di finale del campionato di calcio di Lega Pro hanno stabilito che l'altra semifinale dei play off, in programma martedì 13 giugno, a Firenze, in gara unica, sarà Parma-Pordenone. Le due squadre hanno superato rispettivamente la Lucchese, battuta in Toscana 2-1 (stesso punteggio dell'andata) ed il Cosenza, bloccato 0-0 in casa dopo la vittoria dello stesso Pordenone all'andata. Le qualificate delle due semifinali si affronteranno, sempre a Firenze, nella finalissima che stabilirà la quarta promossa in serie B dopo Cremonese, Foggia e Venezia, sabato 17 giugno.