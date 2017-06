Stadio Roma: Pallotta, ottimista al 99%

ROMA, 4 GIU - "Lo stadio? Ne abbiamo davvero bisogno, e al 99% sono ottimista, abbiamo fatto così tanti incontri... A Roma tutti, a parte Lotito, vogliono questo stadio". Intervistato dall'emittente radiofonica statunitense 'SiriusXM', il presidente della Roma, James Pallotta, torna a parlare dell'argomento stadio, e dà una stoccata al collega della Lazio con il quale ha già avuto a che dire in passato. "Il 15 o 20 giugno - aggiunge Pallotta - dovremmo avere notizie, il progetto è cambiato, non ci sono più le tre torri, ma anche se il 60% è stato modificato per noi non è cambiato nulla. Ma se non cominceremo a farlo entro 26-28 mesi, ci sarà un nuovo proprietario (della Roma, ndr), perché non possiamo continuare a buttare soldi in questo progetto, ne abbiamo spesi già tantissimi".