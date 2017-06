LegaPro: semifinale Alessandria-Reggiana

ROMA, 4 GIU - La prima semifinale play off del campionato di calcio di Lega Pro, in programma a Firenze, in gara unica, mercoledi 14 giugno, sarà Alessandria-Reggiana. Nei ritorni dei quarti di finale, infatti, l'Alessandria ha superato ai calci di rigore il Lecce 5-4 dopo che la gara era terminata 0-0 ai supplementari. La gara di andata si era chiusa sull'1-1. Nell'altra gara Reggiana e Livorno hanno chiuso 2-2 (1-2) dopo i tempi supplementari. In Toscana aveva vinto la Reggiana 2-1 e grazie al pareggio di oggi passa in semifinale.