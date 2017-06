Verratti,Nazionale merita più attenzione

FIRENZE, 4 GIU - "Io sono fortunato perché il campionato in Francia comincerà il 4 agosto e così mi potrò preparare bene per la sfida di inizio settembre con la Spagna. Avrei preferito fosse stato così anche per i miei compagni di nazionale. Comunque Ventura ha fatto bene a provarci". Lo ha detto Marco Verratti in un'intervista esclusiva a Rai Sport. "Si dovrebbe dare più valore alla Nazionale e ai suoi grandi eventi", ha continuato il centrocampista del Psg che oggi ha lasciato in anticipo l'allenamento a scopo precauzionale per dei fastidi fisici che domani mattina saranno meglio valutati.