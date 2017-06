Pallotta:Totti?Ottimo ambasciatore brand

ROMA, 4 GIU - "Totti? Visto che ha questa grande reputazione potrebbe cercare di trarne il massimo vantaggio, può essere un ottimo 'ambasciatore' di brand nostri partner e fare un sacco di soldi per se stesso con sponsorizzazioni e pubblicità varie in tutto il mondo". Il presidente della Roma, James Pallotta, dai microfoni dell'emittente di New York 'SiriusXM', interviene sul futuro dell'ormai ex capitano giallorosso individuando per lui un ruolo non tecnico ma di grande soddisfazione economica.