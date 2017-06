Genoa: si tratta per cessione a Cellino

GENOVA, 4 GIU - Prosegue la trattativa per la possibile vendita del Genoa all'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino che, forte di una amicizia di venti anni con Preziosi, si è sentito spesso negli ultimi giorni con il presidente rossoblù. Intanto domenica prossima l'assemblea degli azionisti del Genoa esaminerà e voterà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. E' un appuntamento fondamentale in casa rossoblù che arriva al termine di una stagione sofferta anche dal punto di vista economico come hanno evidenziato le cessioni obbligate di Pavoletti e Rincon a gennaio. L'assemblea sarà utile per scacciare tutte le nubi sui conti del Genoa e per far luce sulla reale situazione debitoria del club più antico d'Italia. Intanto i contatti tra i gli entourage di Preziosi e Cellino proseguono e dopo una prima analisi dei conti è atteso un incontro di persona anche tra i due presidenti.