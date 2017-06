Mondiali U.20: Evani, con Zambia è dura

ROMA, 4 GIU - Novanta minuti per entrare nella storia: domani, alle 10 italiane, l'Italia Under 20 affronterà lo Zambia con l'obiettivo di centrare la prima storica qualificazione alla semifinale del Mondiale di categoria, che in passato ha visto gli azzurrini fermarsi in tre occasioni (1987, 2005 e 2009) sullo scoglio dei quarti. L'impresa negli ottavi contro la Francia ha dato fiducia all'ambiente, ma il ct Alberico Evani sa bene quante insidie si possano nascondere nel match di domani. "Lo Zambia - spiega - è molto forte dal punto di vista fisico e ha giocatori molto dinamici. E' una squadra che sfrutta molto bene le ripartenze e attacca le seconde palle, è noiosa da affrontare, ma sono fiducioso. La nostra forza è lo spirito del gruppo, i ragazzi sanno che possono raggiungere un risultato storico e sono convinto che daranno il massimo come fatto finora". Priva dello squalificato Mandragora, e con Barella rientrato in Italia dopo l'infortunio contro il Sudafrica, l'Under 20 si affiderà alla vena realizzativa di Orsolini.