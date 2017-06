Ventura: Donnarumma-U21? Non so nulla

FIRENZE, 4 GIU - ''Non so se Donnarumma andrà o no all'Europeo Under 21, nessuno per ora mi ha comunicato nulla, mi pare che siano decisioni personali, aspettiamo di sapere''. Così Gian Piero Ventura ha risposto sulla delicata situazione, mercato compreso, che sta vivendo il giovane portiere del Milan. ''Non ho affrontato il problema perché nessuno ad ora me lo ha posto e in ogni caso preferisco non addentrami mai in questioni che vivo solo dall'esterno - ha aggiunto il ct azzurro - E questo vale anche per le voci di mercato. Se lo stanno condizionando? Ho sempre ricordato che la nazionale non è un club pertanto le problematiche personali devono essere lasciate fuori. E chi non ci riesce lo dobbiamo aiutare''.