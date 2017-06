Juve:Ventura "90' non cancella stagione"

FIRENZE, 04 GIU - ''Novanta minuti non possono cancellare quella che giustamente il presidente Agnelli ha definito una stagione straordinaria. Alla Juve ieri sera è mancata solo la ciliegina''. Così Gian Piero Ventura ha commentato la sconfitta dei bianconeri nella finale di Champions League contro il Real Madrid. ''Non credo e non penso che il calcio italiano esca ridimensionato dopo questa partita - ha continua il ct azzurro - né temo un contraccolpo psicologico sui giocatori. Anzi domani arriveranno a Coverciano con ancora più rabbia e stimoli di prima. I grandi campioni sono sempre quelli che reagiscono subito e loro hanno dimostrato da tempo di esserlo''.