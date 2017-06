Azzurri: ct, contro Uruguay per ranking

FIRENZE, 04 GIU - Gian Piero Ventura medita di lanciare Andrea Conti, una delle rivelazioni dell'Atalanta promossa in Europa League. Lo ha annunciato oggi a Coverciano dove gli azzurri stanno preparando la gara con il Liechtenstein in programma l'11 a Udine, valida per le qualificazioni mondiali, che sarà però preceduta dall'amichevole di lusso con l'Uruguay mercoledì a Nizza a cui il ct tiene tantissimo: ''Per noi è una partita che ha una valenza enorme, perché mi permetterà di fare delle determinate verifiche tecnico-tattice e perchè, come ripeto a tempo, possiamo scalare la classifica Fifa per entrare nel gruppo delle potenziali teste di serie''.