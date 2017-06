Dybala e Higuain volati in Argentina

TORINO, 4 GIU - Niente rientro in Italia per Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. I due argentini non erano con la Juventus, che è atterrata poco dopo le 14 nell'aeroporto di Caselle Torinese, perché raggiungeranno il Sudamerica direttamente da Londra. Gli azzurri hanno invece fatto rientro a Torino e domani raggiungeranno il ct Ventura con gli altri compagni nel ritiro di Coverciano.