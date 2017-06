Mondiale U. 20: Venezuela e Paraguay ok

ROMA, 4 GIU - Venezuela e Uruguay sono le prime due semifinaliste del Mondiale Under 20, in Corea. La Nazionale del 'Vinotinto' ha superato 2-1 gli Stati Uniti, dopo i tempi supplementari: i 90' regolamentari erano terminati a reti inviolate. Ancora più 'tirato' l'altro quarto tra Portogallo e Uruguay, deciso dai rigori (con la nuova regola dell'alternanza) che alla fine hanno premiato la 'Celeste', dopo che il Portogallo aveva sprecato due match-ball. Domani in campo, per gli ultimi due quarti di finale Italia-Zambia e Messico-Inghilterra.