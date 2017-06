Raul "E' il miglior Real della storia"

ROMA, 4 GIU - "Penso che questa sia la migliore squadra della storia di Madrid": a pensarla così è Raul, 16 anni con la camiseta blanca, vincendo sei Liga e 3 Champions, per un totale di 741 partite condite da 323 reti. L'ex bandiera madridista, soprattutto, rende merito a Zidane "che - ha detto a beIN Sport - è stato decisivo, l'elemento chiave per gestire il tutto. Senza la sua umiltà e la semplicità non sarebbe stato possibile gestire 24 giocatori, è un compito quasi impossibile ma lui ci è riuscito e lo dico sapendo di cosa sto parlando. Zidane ha un merito enorme".