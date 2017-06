Ninja punge "tifosi in gita a Cardiff"

ROMA, 4 GIU - "Io sto in ritiro con la nazionale, altri stanno già in vacanza, altri sono andati a fare una gita a Cardiff, altri sono a letto. Purtroppo è così. Io anzichè andare a fare una gita a Cardiff ho scelto di stare in ritiro con la nazionale". Questo il 'pepato' messaggio postato da Radja Nainggolan su Instagram dopo la finale di Champions. Non si sono fatte attendere, ovviamente, le reazioni dei tifosi social bianconeri, dal tono non propriamente 'amichevole'.