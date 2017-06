Allegri, ripartiremo ancora più forti

CARDIFF, 04 GIU - E' stata la notte della grande delusione per la Juventus, sconfitta per 4-1 dal Real Madrid nella finale di Champions a Cardiff. Ma la parole d'ordine tra i bianconeri, che nella mattinata lasceranno il Galles per fare rientro a Torino, è "ripartiamo". L'ha usata Massimiliano Allegri nella conferenza stampa nella notte al 'National Stadium', la ripetono i suoi giocatori. "La delusione - è il tweet del tecnico bianconero - è pari all'orgoglio che provo per la stagione della squadra. Ora stacchiamo, per ripartire ancora più forti!".