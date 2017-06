A Napoli festa per sconfitta della Juve

NAPOLI, 3 GIU - Fuochi d'artificio ed esultanza dai balconi a Napoli per la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League contro la Juventus. Nei bar e nei ristoranti molti hanno seguito la gara tifando apertamente per gli spagnoli, vista la rivalità dei tifosi partenopei nei confronti dei bianconeri. Boati e trombe dai balconi si sono uditi ad ognuno dei quattro gol del Real, sia in centro che nei quartieri collinari e al termine della gara ci sono stati veri festeggiamenti durati alcuni minuti. Già da stamattina i tifosi del Napoli si stavano preparando alla finale, tanto che nelle vie del centro erano in vendita sciarpe e bandiere del Real Madrid.