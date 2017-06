Ronaldo: "Mai nessuno come noi del Real"

ROMA, 3 GIU - "Una stagione fantastica: abbiamo vinto il titolo di campioni di Spagna, sono capocannoniere della Champions e abbiamo vinto per due anni di seguito come mai nessuno prima". Esulta Cristiano Ronaldo, dopo che il Real ha schiantato la Juve in finale, 4-1, ed eguagliato la doppietta del Milan nell'89 e nel 1990, quando era ancora Coppa dei Campioni. "Il quinto Pallone d'Oro? Vediamo. Ma si, si, lo vinco...".