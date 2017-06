Il Real travolge la Juve 4-1 e vince la dodicesima Coppa

ROMA, 3 GIU - Il Real Madrid ha vinto la Champions, battendo nella finale del Millenium stadium a Cardiff la Juventus per 4-1, dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 1-1, con i gol di Cristiano Ronaldo e il pareggio di Mandzukic. Nella ripresa gli spagnoli hanno risolto il match con Casemiro e ancora con Cristiano Ronaldo, che ha firmato il gol del 4-1. Nel finale di partita è stato espulso Cuadrado, entrato da poco in campo, per somma di ammonizioni, poco dopo il gol di Asensio.