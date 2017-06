Champions: Buffon scherza su Real viola

ROMA, 3 GIU - Gigi Buffon vede il Real in viola e prova a sdrammatizzare e carica i compagni con un 'stasera giochiamo con la Fiorentina": a pochi minuti dalla finale di Champions contro la più titolata squadra del mondo, il siparietto nel tunnel che porta le squadre in campo è catturato dai microfoni di Mediaset Premium. Il tutto e' avvenuto quando le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento prepartita.