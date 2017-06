Azzurri: El Shaarawy testimone di nozze

FIRENZE, 3 GIU - Primo allenamento degli azzurri a Coverciano per preparare l'amichevole contro l'Uruguay e la sfida al Lichtenstein, valida per le qualificazioni mondiali. Dopo la mattinata dedicata ai test fisico-atletici, la Nazionale è scesa in campo nel pomeriggio, a Coverciano: unico assente l'attaccante della Roma, Stephan El Sharaawy, che ha usufruito di un permesso per poter partecipare alle nozze del fratello, di cui è testimone. Il giocatore rientrerà in serata. L'allenamento è stato preceduto da una foto di gruppo con i giocatori della squadra di Amatrice, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto nell'agosto 2016, in visita a Coverciano su invito della Figc e del ct Ventura. Tra i due capitani, Daniele De Rossi e Remo Berardi, c'è stato uno scambio di maglie.