Carpi verso finale Play-off, sogna la A

CARPI, 3 GIU - Un anno dopo la retrocessione dalla Serie A, il Carpi arriva alla fine dei Play-off di B nelle migliori condizioni. Adesso, da settima in classifica al termine della stagione regolare, i biancorossi sanno di dover compiere un'altra impresa, visto che il Benevento, quinto in B, ha dalla sua il fatto che, anche con due pareggi, sarebbe in A. Sarà tutto esaurito domani sera nello stadio 'Cabassi', con 5.510 posti occupati in prevalenza da tifosi di casa e 700 sostenitori ospiti. Il Carpi non avrà in panchina il tecnico Castori, squalificato per un turno, come anche il suo vice Costi. A dirigere le operazioni in campo sarà Enrico Bortolas, collaboratore tecnico della società. E sempre per squalifica mancheranno Struna e Gagliolo, mentre dopo un turno di stop torna Sabbione. Nella rifinitura di oggi si è allenato anche Lollo, che dovrebbe essere tra i titolari.