Totti: Rossi "Da sempre mio idolo"

ROMA, 3 GIU - ''Francesco Totti è stato uno degli sportivi italiani più importanti degli ultimi anni, è stato sempre un mio idolo''. Parola di Valentino Rossi che ha voluto dedicare uno spazio del suo casco alla bandiera giallorossa che domenica scorsa ha giocato la sua ultima partita con la Roma. ''Certo, mi sono emozionato naturalmente, è stato bello, e' stato grande''. Se ho immaginato per un momento come sarebbe stato il mio? ''No - ha risposto secco il Dottore - il mio è un omaggio a Totti''. Come è nato?''Stavamo guardando la sua ultima partita e io ero tutto incerottato e i miei amici mi prendevano in giro dicendomi che domenica gli avrei fatto il cucchiaio intendendo un gesto tecnico che fai quando sei in forma, è stata un po' una presa in giro...''.