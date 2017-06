Ct, spero juventini tornino col sorriso

FIRENZE, 3 GIU - "Spero che i giocatori della Juve tornino con un bel sorriso e magari, fra 48 ore, si faccia qui un bel brindisi". Questo l'augurio di Gian Piero Ventura al Centro tecnico di Coverciano dove è iniziato da ieri il raduno della Nazionale per preparare l'amichevole con l'Uruguay e la gara con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali. "Il fatto che ci siano 5 azzurri in questa finale Champions dimostra che le prospettive del calcio italiano sono più rosee di quanto si potesse immaginare - ha continuato il Ct - siamo qui tutti a fare il tifo, come è giusto che sia. Come può incidere sulla Nazionale una vittoria o una sconfitta della Juve? Io mi auguro che la ricaduta sia positiva come il risultato - ha detto ancora Ventura - di certo abbiamo a che fare con giocatori che sono professionisti e professionali ad alti livelli sapranno essere più forti di tutto, oltre ad essere consapevoli che una volta qui in ritiro ci aspettano due partite importantissime".