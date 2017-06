Ag.Salah "Liverpool? Momo ora in Egitto"

ROMA, 03 GIU - Dovrebbe essere Mohamed Salah il giocatore 'sacrificato' dalla Roma sull'altare del bilancio. La società giallorossa deve infatti sistemare i conti entro la fine del mese per questioni di fair play finanziario, e l'interessamento del Liverpool per l'egiziano potrebbe facilitare la questione. Secondo gli ultimi rumors di mercato l'accordo tra giocatore e Reds sarebbe stato già raggiunto, tuttavia l'agente di Salah smentisce l'indiscrezione relativa a un viaggio dell'esterno in Inghilterra per definire i dettagli della trattativa. "Salah non ha lasciato l'Egitto da quando ci è arrivato da Roma dopo la fine della stagione" il tweet del procuratore Ramy Abbas, che aggiunge anche hashtag #fakenews. Da Trigoria comunque fanno sapere che al momento nessuna offerta ufficiale è ancora stata presentata per Salah. Nel caso, il ds Monchi non sembra disposto ad accettare una somma inferiore ai 40 milioni di euro.