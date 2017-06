Cagliari: Giulini "Rastelli rimane"

CAGLIARI, 3 GIU - "Rastelli rimane al Cagliari". L'ennesima conferma sul rinnovo del contratto del tecnico dei sardi è arrivata oggi per bocca proprio del presidente del club rossoblù, Tommaso Giulini. Incalzato dai giornalisti, Giulini ha risposto a una domanda su un possibile ritorno di Claudio Ranieri al Cagliari: "No, no, Rastelli rimane", ha chiarito Giulini. L'ex allenatore del Leicester in questi giorni era a Cagliari per partecipare alla partita d'addio del Sant'Elia (che verrà demolito e ricostruito). Proprio a Cagliari, nel lontano 1988, era cominciata con il botto la carriera di Ranieri: la doppia promozione dalla C alla A e la salvezza ottenuta nella massima serie nella stagione 1990/91.