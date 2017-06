Mondiale U20:Mandragora fermato un turno

ROMA, 3 GIU - La nazionale italiana Under 20 si è trasferita a Suwon dove oggi ha sostenuto un allenamento di rifinitura. Lunedì prossimo, gli azzurrini affronteranno ai quarti lo Zambia al World Cup Stadium (alle ore 10 italiane). Ma gli africani sono un ostacolo duro da superare, visto che hanno chiuso al primo posto il girone C, dopo aver battuto Portogallo e Iran, con l'unica sconfitta col Costa Rica è arrivata a qualificazione avvenuta, e compiuto una vera impresa agli ottavi eliminando la Germania. Agli azzurri lo Zambia rievoca il match disputato alle Olimpiadi di Seul nel 1988 quando l'Italia guidata da Francesco Rocca perse contro gli africani per 4-0. L'unica nota stonata per gli azzurrini, comunque col morale a mille dopo la vittoria sulla Francia, la squalifica del capitano Rolando Mandragora che non potrà essere in campo.