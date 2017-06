Torino: per vittoria Juve festa a piedi

ROMA, 3 GIU - In caso di vittoria, per il popolo juventino si preannuncia una festa a piedi. Il Comune di Torino ha infatti confermato la "domenica ecologica" in programma per domani, con il blocco delle auto dalle 10 alle 18 e la chiusura totale al traffico privato sull'intero territorio comunale. Unica eccezione, come previsto dalle delibere, per il pullman che potrebbe portare i bianconeri in trionfo per le vie della città. Per il momento, però, di certo c'è soltanto che la Juventus rientrerà all'aeroporto di Caselle Torinese all'ora di pranzo. Il programma degli eventuali festeggiamenti, forse anche per scaramanzia, è top secret.