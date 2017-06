Cardiff: controlli e divieti allo stadio

ROMA, 3 GIU - Strade chiuse al traffico, centinaia di transenne attorno allo stadio, polizia ad ogni angolo della città: Cardiff affronta così la finale di Champions League di stasera fra Juventus e Real Madrid, per garantire la massima sicurezza e i più accurati controlli delle 70mila persone attese allo stadio. Sono attivi anche gli apparecchi per il riconoscimento facciale e il servizio d'ordine ha allestito i filtri agli accessi dei gate dell'impianto gallese. Il centro e la zona della baia della città, intanto, sono stati invasi dai tifosi delle due squadre. Gli uni accanto agli altri, per il momento senza tensione. Confusi tra la folla, non mancano i bagarini e i potenziali acquirenti con i tipici cartelli che si vedono ad ogni appuntamento simile: "I need for two tickets", "Cerco biglietti", "Tickets wanted". Pieni caffè e pub, con l'ingresso in tutti i locali del centro filtrato da un servizio di sicurezza.