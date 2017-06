Calcio: Arsenal su Arda Turan

ROMA, 3 GIU - Il futuro di Arda Turan potrebbe essere a Londra, sponda Arsenal. Secondo 'Mundo deportivo', il giocatore turco, che quest'anno ha avuto poso spazio con Luis Enrique al Barcellona potrebbe essere invogliato a cambiare aria e l'offerta di Arsene Wenger potrebbe essere quella giusta: 20 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) sarebbe la somma che i Gunners sarebbero disposti a sborsare per convincere il club catalano che lo acquistò nell'estate 2015 per 34 milioni dall'Atletico Madrid. Oltre al centrocampista turco, l'Arsenal avrebbe poi mostrato interesse anche per l'algerino Riyad Mahrez, tra i grandi protagonisti dello storico scudetto del Leicester, che ha pubblicamente espresso il suo desiderio di lasciare l'ex squadra di Claudio Ranieri.