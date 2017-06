Champions:esodo tifosi Juve da Fiumicino

FIUMICINO, 3 GIU - "Fino alla fine!": è il grido lanciato questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino, da alcuni delle centinaia di tifosi della Juventus in partenza per Cardiff per assistere stasera alla finale di Champions League, al Millennium Stadium, fra i campioni d'Italia ed il Real Madrid. Lo scalo romano si sta colorando, in queste ore, di colori bianconeri: tanti tifosi indossano sciarpe e maglie, Dybala ed Higuain le più gettonate dai molti bambini in partenza; provengono dalle Marche, dall'Umbria, dalla Campania, dalla Puglia, oltre che dal Lazio: portano con se cartelloni di incitamento, "studiano" le mappe di Cardiff e dello stadio. Dalla scorsa notte e fino al primo pomeriggio sono 9 i voli programmati per Cardiff con i tifosi assistiti dal personale aeroportuale: l'ultimo decollerà alle 14.50.