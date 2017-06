Champions, Torino pronta per la finale

TORINO, 3 GIU - La Torino bianconera si prepara per Juventus-Real Madrid. Sono due i maxi schermi allestiti dall'amministrazione comunale per i tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 18mila biglietti messi a disposizione dall'Uefa per la finale di Cardiff. In migliaia assisteranno alla finale Champions in piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, o sotto la tettoia dell'ex acciaieria di Parco Dora. I primi tifosi si sono piazzati davanti ai maxi schermi già da questa mattina, con tutto l'occorrente per trascorrere una intera giornata sotto il sole a picco, bandieroni bianconeri compresi. Negli alberghi si sfiora il tutto esaurito: in tanti hanno scelto Torino per il ponte del 2 giugno per visitare la città e per seguire la Juve dalle due piazze. La speranza dei cuori bianconeri è che al fischio finale esploda la festa per una vittoria attesa 21 anni.