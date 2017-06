Champions:Materazzi,Juve merita Triplete

MILANO, 02 GIU - La Juventus merita il Triplete e a dirlo, alla vigilia della finale di Champions League, è uno degli eroi del Triplete dell'Inter: Marco Materazzi. "La Juve in questi ultimi mesi, ma forse anche negli ultimi anni, ha dimostrato di meritarlo più di altri. Non mi chiedere di tifare Juventus, però dovessero farlo gli farei tanti complimenti perché l'hanno strameritato". "La compattezza di squadra, società, ambiente. Hanno l'obiettivo fisso in testa - spiega l'ex difensore nerazzurro - già da diversi anni e sono molto vicini. Adesso vedremo, dovranno essere bravi loro a conquistarlo e a goderselo tutti. E' giusto così". Poi, se dovesse essere vittoria, Buffon diventerebbe il favorito per il Pallone d'oro: "Se non fosse così si creerebbe uno scandalo. Lo merita già da diversi anni".