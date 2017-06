Champions: Zidane,Juve non è solo difesa

CARDIFF, 2 GIU - "Abbiamo lavorato duramente tutto l'anno e siamo pronti. Non c'è nessuna pressione particolare, questa volta. Dicono che siamo favoriti? Lo fanno sempre, ma in una finale può succedere di tutto, noi e la Juve partiamo 50 e 50". Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid. "Non credo - ha aggiunto - che Juve giocherà chiusa, la squadra bianconera è molto altro che la difesa, quindi vedremo una partita molto bella giocata in modo aperto da entrambe".