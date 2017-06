Murillo,futuro?ho 3 anni contratto Inter

MILANO, 2 GIU - "Al futuro penserò nei prossimi giorni, ho un contratto con l'Inter, mi restano ancora tre anni quindi sono tranquillo". Il difensore nerazzurro Jeison Murillo, intercettato al suo arrivo in Colombia, ostenta tranquillità nonostante sia uno dei giocatori che potrebbero essere ceduti nel mercato estivo. "Grazie a Dio siamo in vacanza - aggiunge Murillo - riposiamo la mente, il corpo e ci godiamo le vacanze con la famiglia che è la cosa più importante. Adesso mi godo le vacanze e non penso troppo al calcio. E' stata una stagione difficile, ora bisogna voltare pagina, riposarsi in vacanza e pensare alla nuova stagione".