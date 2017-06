Champions: Buffon, nessun rimpianto

CARDIFF, 2 GIU - "Per me la finale di domani è una partita più speciale che per altri, per questione di età. La voglio quindi giocare senza potere avere nessun tipo di rimpianto, questo è il mio imperativo". Così Gigi Buffon. "So che una mia ottima prestazione potrebbe aiutare la squadra: è il regalo più grande che potrei farei compagni".