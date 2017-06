Champions: Buffon,Pallone oro? Non conta

CARDIFF, 2 GIU - Vincere il 'Pallone d'oro' "sarebbe gratificante, ma in questo momento è una cosa secondaria. Per me, per noi, l'unica cosa che conta è cercare di portare la Champions a casa". Così Gigi Buffon, a Cardiff. "Se in futuro ce ne sarà l'occasione, ne parleremo, ma adesso il Pallone d'oro non mi interessa".