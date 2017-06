Tifosi Real inneggiano a eroe Mijatovic

CARDIFF, 2 GIU - Inneggiano a Predrag Mijatovic, l'attaccante montenegrino che ha deciso la finale Juve-Real del '98 ad Amsterdam, i tifosi delle merengues, un centinaio in tutto, accalcati davanti all'hotel di Cardiff che ospita i campioni d'Europa in carica. "Mijatovic Mijatovic" intonano ogni tanto i tifosi, sotto lo sguardo della polizia con le pettorine gialle. Nei giorni scorsi l'ex giocatore, che è stato anche dirigente del Real, ha scaldato la vigilia sostenendo che nessun bianconero aveva protestato per il suo presunto fuorigioco e, soprattutto, ha pronosticato un nuovo successo del Real attribuendo alla Juventus il "male da finale".