Udinese, acquistato Aly Malle da Granada

UDINE, 2 GIU - L'acquisto dell'attaccante maliano Aly Malle, classe 1998, apre il mercato in ingresso dell'Udinese calcio per la prossima stagione. L'acquisto dal Granada dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore è stato ufficializzato oggi dal club friulano. Malle, attaccante esterno, ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2022. Il trasferimento è a titolo definitivo, comunica Udinese calcio. Nella stagione 2016/2017, Malle ha collezionato con la maglia del Granada 11 presenze in Liga mentre con il Granada B ha giocato 20 partite nella "Segunda B" mettendo a segno 6 gol. Con la Nazionale Under 17 del Mali ha disputato nel 2015 il mondiale di categoria raggiungendo la finale poi vinta dalla Nigeria.