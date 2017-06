Champions: Cardiff blindata

CARDIFF, 2 GIU - Sotto una pioggerella molto 'British' Cardiff si prepara ad ospitare la finale di Champions Juventus-Real. Le vie del centro cittadino, attorno allo stadio e al castello e nella zona pedonale, cominciano a popolarsi di tifosi, al momento soprattutto italiani. All'ora di pranzo sono attese le due squadre: la Juventus soggiornerà in un lussuoso hotel nei dintorni della capitale gallese, il Real in un albergo della catena Mercure, un grattacielo vicino al centro della città. Nel cuore di Cardiff anche l'hotel scelto come quartier generale della Uefa. Tutti i luoghi nevralgici sono presidiati da polizia e militari. Al Millennium Stadium sono in corso le prove delle cerimonie.