Champions: Juventus a Caselle, volo h.11

TORINO, 2 GIU - Il pullman della Juventus è stato accolto da alcune decine di tifosi all'aeroporto di Caselle Torinese, da dove alle 11 è previsto il decollo per Cardiff. "Portaci la Coppa", il coro scandito a gran voce dai supporter bianconeri a Buffon - il primo a scendere dall'autobus - e compagni. I bianconeri atterreranno in Galles alle 13 italiane. Alle 17.15 la conferenza stampa di Allegri (con Buffon e Dani Alves) che per la finale Champions ha convocato anche gli infortunati Marco Pjaca e Stefano Sturaro. A seguire l'allenamento al National Stadium of Wales, di fronte ai media di tutto il mondo. Alle 18.45 è invece prevista la conferenza stampa del Real Madrid, che si allenerà sul terreno di gioco della Finale alle 19.30.