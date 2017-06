Arsenal, pronti 100 milioni per Mbappè

ROMA, 2 GIU - L'Arsenal vuole tornare ai fasti del passato e dopo aver rinnovato il contratto di Arsen Wenger per latri due anni è pronto a un grosso sacrificio economico per accontentarlo: 100 milioni di euro per Kylian Mbappe, il giovanissimo talento del Monaco (con cui ha vinto Ligue1 ed è arrivato in semifinale Champions). Lo scrive l'Equipe, secondo cui i Gunners intendono assicurarsi il giocatore rivelazione della stagione e sulle cui tracce ci sono anche il Real Madrid e il Manchester City. In alternativa, Wenger vedrebbe bene anche Alexandre Lacazette del Lione, promesso all'Atletico Madrid ma poi stoppato per via del blocco al mercato (fino a gennaio prossimo) imposto dalla Fifa e confermato dal Tas al club colchoneros.